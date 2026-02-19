Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
19.02.2026 09:00:00
heise+ | Microsoft-Dienste eigenständig ohne Cloud betreiben: Ein Überblick
Es gibt triftige Gründe, Daten und Dienste im eigenen Rechenzentrum zu halten. Und das ist auch mit Microsofts Produkten weiterhin problemlos möglich.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!