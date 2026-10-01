HP Aktie
WKN: 851301 / ISIN: US40434L1052
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01.10.2026 12:30:00
heise+ | Mit mattem OLED: Businessnotebook HP EliteBook X G2q im Test
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Nachrichten zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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25.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HP von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|Optimismus in New York: Anleger lassen S&P 500 nachmittags steigen (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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18.09.26
|S&P 500-Papier HP-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HP-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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11.09.26
|NYSE-Handel: S&P 500 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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11.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel hätte eine Investition in HP von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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04.09.26
|S&P 500-Wert HP-Aktie: So viel Gewinn hätte eine HP-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu HP Inc (ex Hewlett-Packard)
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Aktien in diesem Artikel
|Hewlett-Packard Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|50 550,00
|1,67%
|HP Inc (ex Hewlett-Packard)
|28,51
|0,00%