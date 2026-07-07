Mitsubishi Aktie
WKN: 857124 / ISIN: JP3898400001
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07.07.2026 15:00:00
heise+ | Mitsubishi Eclipse Cross im Test: Viel Reichweite, schwache Ladeleistung
Der Eclipse Cross tritt mit einem für diese Klasse großzügig dimensionierten Speicher an. Macht ihn das zu einem ausgezeichneten Reisebegleiter?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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