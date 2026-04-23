Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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23.04.2026 15:00:00
heise+ | Mobile Gaming: Spielen auf Mobilgeräten ist ein Massenmarkt mit Spieletrüffeln
Bei vielen Spielefans ist das Handy als Plattform verpönt. Doch die am häufigsten genutzte Spieleplattform hat mehr zu bieten als Free-to-Play von der Stange.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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