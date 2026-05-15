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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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15.05.2026 10:30:00
heise+ | Mond- und Sonnenfinsternis im August 2026: So planen Sie Beobachtung und Fotos
Zwei Ereignisse, viele Fallstricke: Höhe, Horizont, Licht. Wir zeigen, wie Standort und Ausrüstung über Erfolg oder Enttäuschung entscheiden.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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