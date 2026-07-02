GS Aktie
WKN: A0B629 / ISIN: KR7078931003
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02.07.2026 13:51:00
heise+ | Motorrad BMW F 450 GS Trophy im Test
Die BMW F 450 GS will als bestens ausgestattete A2-Reiseenduro fast alles können. Wir fuhren die Trophy-Variante auf der Landstraße und abseits vom Asphalt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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