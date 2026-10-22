KTM Aktie
WKN: 64540 / ISIN: AT0000645403
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22.10.2026 07:01:00
heise+ | Motorrad KTM 390 SMC R im Test: Reduktion auf das Wesentliche
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KTM erweitert sein Supermoto-Angebot um die neue 390 SMC R. Wir haben getestet, wie sich das 161-kg-Leichtgewicht auf kurvigen Landstraßen schlägt.
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