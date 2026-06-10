Triumph Aktie
ISIN: JP3635460003
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10.06.2026 06:00:00
heise+ | Motorrad Triumph Trident 800 im Test: Auf Dreizack
Die neue Triumph Trident 800 ist eine Kreuzung aus Retro und Moderne. Der neue 115-PS-Dreizylinder schlägt sich im Test gerade auf der Landstraße gut.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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