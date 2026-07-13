Yamaha Aktie
WKN: 855314 / ISIN: JP3942600002
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13.07.2026 09:30:00
heise+ | Motorrad Yamaha R7 im Test: Wie gemacht für die Landstraßentour
Die Yamaha R7 ist zurück. Sie überzeugt mit exzellentem Fahrwerk und legendärem Motor, dem es nur Rennpistenbenutzern an Biss mangeln dürfte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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