WKN DE: A2PDWW / ISIN: JP3977010002
28.11.2025 16:11:00
heise+ | Mudra Link im Test: Neurales Armband für Gerätesteuerung
Mit Mudra Link lassen sich viele Bluetooth-Geräte über Handgesten bedienen. In der Praxis stößt man jedoch schnell an Grenzen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
