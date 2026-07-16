Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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16.07.2026 15:00:00
heise+ | Newcomer gegen Altmeister: Ryzen 7 7700X3D und Ryzen 7 5800X3D im Gaming-Test
AMD bringt zwei Achtkerner mit großem Cache für AM4- und AM5-Mainboards. Wir prüfen anhand von fps und Effizienz, für welche Anwender sich die X3D-CPUs lohnen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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