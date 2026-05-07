Nikon Aktie
WKN: 853326 / ISIN: JP3657400002
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07.05.2026 13:30:00
heise+ | Nikon ZR im Test: Günstige 6K-Cinema-Kamera mit klaren Kompromissen
Die Nikon ZR kombiniert das Z-System mit der RED-Farbwissenschaft. Unser Test zeigt eine starke Bildqualität, aber auch Schwächen bei Ergonomie und Ausstattung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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