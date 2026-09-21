PRO HOLDINGS Aktie
ISIN: JP3833900008
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21.09.2026 13:30:00
heise+ | Nvidia RTX Pro 6000 Blackwell im Test: 96 GByte VRAM für KI und Workstations
Mit ihren enormen 96 GByte Grafikspeicher ist die RTX Pro 6000 Blackwell für lokale KI prädestiniert. Nebenbei ist sie auch die schnellste 3D-Grafikkarte.
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