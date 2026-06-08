General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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08.06.2026 07:00:00
heise+ | Opel Astra Electric als Sports Tourer im Test: Zu kurz gesprungen
Eine Modellpflege soll den Astra ertüchtigen. Er besser geworden, doch der große Schritt bleibt aus, und die Vorkonditionierung sollte besser nutzbar sein.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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