heise+ | Opel Astra Plug-in-Hybrid im Test: Lohnt sich der überarbeitete PHEV noch?

General Motors Aktie

General Motors für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008

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23.06.2026 06:00:00

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