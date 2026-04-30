heise+ | Opel Mokka GSE im Test: Sympathisch, flott und verflixt teuer

General Motors Aktie
WKN DE: A1C9CM / ISIN: US37045V1008
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30.04.2026 07:00:00
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Mit dem 207 kW starken GSE will Opel dem batterieelektrischen Mini-SUV Mokka-E die sportliche Krone aufsetzen. Herausragender Sportler oder unnütze Spielerei?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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