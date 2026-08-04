Frontier Aktie
ISIN: JP3829500002
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04.08.2026 13:30:00
heise+ | Open-Weight-KI aus China: Kimi K3 fordert Frontier-Modelle aus den USA heraus
Mit seinem gewichtsoffenen Modell Kimi K3 katapultiert sich das chinesische Start-up Moonshot AI in die oberste Sprachmodell-Liga. Was steckt dahinter?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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