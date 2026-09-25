Photonics Aktie
WKN DE: 888767 / ISIN: US71937W2070
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25.09.2026 17:30:00
heise+ | Optische Speicher mit Terabyte-Kapazität: Folio Photonics im Check
Folio Photonics will mit mehrschichtigen optischen Disks den Markt für Archivspeicher aufmischen. Die Daten sollen mindestens 50 Jahre halten.
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