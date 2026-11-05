Apple Aktie

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WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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05.11.2026 17:14:00

heise+ | Organisches Wachstum: Apples neues iPad mini 8 im Test

iPad mini 8

Erstmals baut Apple in das iPad mini einen OLED-Screen. Die neue Version hebt außerdem die Performance auf ein zeitgemäßes Level. Wir prüfen alle Neuerungen.

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Baisse im Technologiesektor: ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Wall Street letztlich uneins -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendierte im Freitagshandel abwärts, während der deutsche Leitindex kräftig nachgab. Die US-Börsen tendierten am Freitag uneinheitlich. An den Börsen in Asien herrscht am Freitag Ausverkaufsstimmung.
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