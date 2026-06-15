Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
15.06.2026 12:00:00
heise+ | Per App im ÖPNV einchecken: Einfache Navigation statt Tarifzonendschungel
Vielerorts können sich Fahrgäste in Bus und Bahn beim Ticketkauf selbst ein- und ausbuchen. Wir haben das in Hannover, Kopenhagen und Amsterdam ausprobiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!