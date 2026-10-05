Stellantis Aktie

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WKN DE: A2QL01 / ISIN: NL00150001Q9

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05.10.2026 07:00:00

heise+ | Peugeot e-5008 Long Range im Test: Die Hummel kann fliegen

Peugeot bietet mit dem e-5008 Long Range ein siebensitziges Familienauto mit 97 kWh netto im Akku an. Das Auto ist zudem für seine Größe erfreulich sparsam.

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30.09.26 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
23.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
22.09.26 Stellantis Underperform Bernstein Research
16.09.26 Stellantis Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 Stellantis Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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