Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
18.01.2026 13:00:00
heise+ | Podcatcher: 10 Podcast-Apps für Apple-Geräte im Test
Ob News, True Crime oder Comedy – Podcasts begleiten uns überall. Wir haben uns die wichtigen Clients für iPhone, iPad und Apple Watch angesehen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Apple Inc.
|
15.01.26
|Goldman Sachs-Aktie im Plus: Milliardengewinn dank Ausstieg aus Apple-Card-Geschäft (dpa-AFX)
|
15.01.26
|ROUNDUP: Abschied von Apple Card hebt Gewinn von Goldman Sachs - Aktie verliert (dpa-AFX)
|
15.01.26
|Apple sits out AI arms race to play kingmaker between Google and OpenAI (Financial Times)
|
14.01.26
|Apple-Aktie fällt: Nutzerdaten werden nicht fürs KI-Training genutzt (dpa-AFX)
|
14.01.26
|Erste Schätzungen: Apple legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
13.01.26
|Alphabet übersteigt 4-Bllionen-Dollar-Schwelle beim Börsenwert: Apple-Deal als Kurstreiber für die Aktie (finanzen.at)
|
13.01.26
|Adobe-Aktie fällt tief: Apple konkurriert mit Adobe und Co mit Abo für Kreativ-Apps (dpa-AFX)
|
13.01.26
|JPMorgan-Aktie niedriger: Übernahmekosten für Apple-Portfolio belasten die Bilanz (dpa-AFX)
Analysen zu Apple Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.01.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.12.25
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.12.25
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|27.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.10.25
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|17.12.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.11.25
|Apple Neutral
|UBS AG
|17.11.25
|Apple Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|220,05
|-0,97%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.