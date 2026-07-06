Kemper Aktie
WKN DE: A1JEFA / ISIN: US4884011002
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06.07.2026 13:30:00
heise+ | Profiler-Pionier Christoph Kemper über Amp-Profiling, KI und Gitarrenverstärker
Der Gründer und Kopf von Kemper Amps erklärt, wie das neue Profiling 2.0 seiner Amp-Simulation funktioniert – und was Gitarristen davon haben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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05.05.26
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03.02.26
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Analysen zu Kemper Corp
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