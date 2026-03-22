Gaming Corps AB Aktie
WKN DE: A14U9G / ISIN: SE0007100615
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22.03.2026 14:00:00
heise+ | Project Genie ausprobiert: Googles Weltmodell, das Gaming-Aktien purzeln lässt
Project Genie erschafft interaktive Welten aus einem einfachen Prompt oder Foto. Wir testen, ob Googles KI-Tool echten Spielen gefährlich werden könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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