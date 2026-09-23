American Overseas Group Aktie
WKN DE: A1JRTV / ISIN: BMG546241123
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23.09.2026 13:30:00
heise+ | RAM-Zwitter im Test: LGA1700-Mainboard Asrock H610M Combo II für DDR4 und DDR5
Sparen in der Speicherkrise: Das H610M Combo II nimmt DDR4- oder DDR5-RAM auf. Wir testen, ob das 70-Euro-Board mit beiden Typen für günstige Office-PCs taugt.
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