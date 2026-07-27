Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
27.07.2026 12:00:00
heise+ | Ray-Ban Meta Blayzer Optics (Gen 2) im Test: Smarte Brille für den Alltag
Meta und Ray-Ban machen ihre Smart Glasses alltagstauglicher: Die neue Blayzer setzt vor allem auf besseren Sitz, höheren Komfort und mehr „Brillengefühl“.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|21.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|21.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|01.07.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|532,10
|1,64%