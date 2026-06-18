Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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18.06.2026 13:30:00
heise+ | Rechner übers Netz per Browser fernsteuern: Luckfox PicoKVM im Test
Extra ins Büro, um den Server per BIOS-Eingriff wieder flott zu kriegen? Den Weg kann ein IP-KVM wie der PicoKVM ersparen. Wir haben ihn ausprobiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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