GL Aktie
WKN DE: A2QE4K / ISIN: US3618271080
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11.09.2026 07:01:00
heise+ | Riesenkrad im Test: Achtzylinder-Tourer Souo S 2000 GL aus China
Die junge Marke Souo bringt mit der S 2000 GL das erste Achtzylinder-Motorrad nach Deutschland. Wir haben den 461 kg schweren Luxus-Tourer getestet.
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Nachrichten zu GL Limited Unsponsored American Deposit Receipt Repr 10 Shs
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