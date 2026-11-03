SAP Aktie
WKN: 716460 / ISIN: DE0007164600
|
03.11.2026 07:00:00
heise+ | SAP Fiori Elements: Was ändert sich für ABAP-Entwickler?
Mit SAP Fiori Elements entsteht die Benutzeroberfläche metadatengetrieben. Entwickler modellieren Daten, Verhalten und Metadaten.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu SAP SE
|
15:58
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 nachmittags im Minus (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
15:58
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
15:58
|Handel in Frankfurt: DAX verbucht am Dienstagnachmittag Verluste (finanzen.at)
|
13:46
|EQS-CMS: SAP SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
13:46
|EQS-CMS: SAP SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12:26
|STOXX 50-Handel aktuell: So performt der STOXX 50 aktuell (finanzen.at)
Analysen zu SAP SE
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|23.10.26
|SAP Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.10.26
|SAP Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.26
|SAP Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|SAP Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.26
|SAP Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.10.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.07.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|24.04.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|29.01.26
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|23.10.25
|SAP Verkaufen
|DZ BANK
|22.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|SAP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08.10.26
|SAP Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|SAP SE
|206,25
|-1,22%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX auf Richtungssuche -- DAX macht Verluste wett -- Wall Street gespalten -- Asiens Börsen schlussendlich uneinheitlich
Während sich der heimische Aktienmarkt wankelmütig zeigt, holt der deutsche Leitindex einen Teil seiner Verluste auf. Die US-Börsen zeigen sich uneins. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.