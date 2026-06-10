Secure Income REIT Aktie
WKN DE: A1153B / ISIN: GB00BLMQ9L68
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10.06.2026 17:30:00
heise+ | Secure Boot: Was im UEFI-Zertifikatsspeicher Ihres PC steckt
Ein PC mit aktivem Secure Boot vergleicht die Signaturen von Bootmanagern mit Zertifikaten, die in der Firmware stecken. Ein Skript zeigt sie an.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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