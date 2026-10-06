Meta Platforms Aktie

Meta Platforms für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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06.10.2026 12:00:00

heise+ | Shopping auf TikTok, Instagram & Co.: Worauf Käufer achten sollten

Eine Frau steht vor Regalen mit Einkaufstaschen und hält einen Einkaufswagen.

Beim Social Commerce kauft man auf TikTok & Co. ein. Doch es lauern auch Manipulation und Fake Shops. Wie Sie Fallen erkennen und sich schützen.

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