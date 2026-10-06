Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
|
06.10.2026 12:00:00
heise+ | Shopping auf TikTok, Instagram & Co.: Worauf Käufer achten sollten
Beim Social Commerce kauft man auf TikTok & Co. ein. Doch es lauern auch Manipulation und Fake Shops. Wie Sie Fallen erkennen und sich schützen.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!