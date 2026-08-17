ZERO Aktie
WKN: A0F459 / ISIN: JP3428870004
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17.08.2026 07:30:00
heise+ | Sicherheitskonzept Minimum Viable Zero Trust in 90 Tagen einführen
Das aus anderen Bereichen bekannte Minimum-Viable-Prinzip mit wenigen erfolgreichen Basismaßnahmen lässt sich auch auf die Einführung von Zero Trust übertragen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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