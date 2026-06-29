LG Aktie

LG für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 924909 / ISIN: KR7003551009

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29.06.2026 14:41:00

heise+ | Smart-TV OLED65G66 im Test: Besseres Bild, KI-Funktionen mäßig

Heller, brillanter, besser abgestimmt – LG behebt einige Schwächen des Vorgängers. Was die neuen KI-Funktionen des OLED-TV im Alltag bringen, klärt unser Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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