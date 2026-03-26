Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
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26.03.2026 14:00:00
heise+ | Smarter Outdoor-Lautsprecher Sonos Play im Test
Sonos Neuzugang widersteht schlechtem Wetter besser als seine Vorgänger und streamt per Bluetooth ohne Sonos-App. Der Test klärt, ob er auch gut klingt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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Nachrichten zu Sonos Inc
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03.02.26
|Ausblick: Sonos stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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20.01.26
|Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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04.11.25
|Ausblick: Sonos präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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21.10.25
|Erste Schätzungen: Sonos vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)