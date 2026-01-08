SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
|
08.01.2026 18:30:00
heise+ | Smartpens: Ihr kurzes Dasein und warum sie vom Markt verschwunden sind
Auf Papier schreiben, automatisch digitalisieren. Die Idee war gut und doch scheinen Smartpens komplett vom Markt verschwunden zu sein. Was wurde aus ihnen?Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
