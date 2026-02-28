Xiaomi Aktie

Xiaomi für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2JNY1 / ISIN: KYG9830T1067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
28.02.2026 15:30:00

heise+ | Smartphone mit Leica-Kamera: Xiaomi 17 Ultra im Test

Das Xiaomi 17 Ultra soll mit 1 Zoll-Sensor und Leica-Optik die Smartphone-Fotografie neu definieren. Ein helles Display und ein starker Akku helfen dabei.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Xiaomi

mehr Nachrichten