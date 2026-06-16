C&I Holdings Aktie
WKN DE: 894602 / ISIN: JP3835900006
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16.06.2026 17:30:00
heise+ | So funktioniert die Umstellung eines automatisierten CI-Prozesses mit KI
Ein automatisierter Delivery-Workflow für Linux-Pakete wurde mithilfe agentischer KI auf eine aktuelle Distribution migriert und dabei grundlegend optimiert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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