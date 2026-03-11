MongoDB Aktie
WKN DE: A2DYB1 / ISIN: US60937P1066
|
11.03.2026 09:00:00
heise+ | So funktioniert die Vektorsuche in einer lokalen MongoDB
MongoDB Version 8.2 bietet erstmals eine Public Preview für Vektor- und Volltextsuche womit der Betrieb separater Vektordatenbanken überflüssig werden könnte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Nachrichten zu MongoDB
|
03.03.26
|MongoDB-Aktie stürzt um mehr als ein Fünftel ab: Solide Ergebnisse können den enttäuschenden Ausblick nicht ausgleichen (finanzen.at)
|
01.03.26
|Ausblick: MongoDB informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
15.02.26
|Erste Schätzungen: MongoDB gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
02.12.25
|MongoDB-Aktie schießt hoch: Starke Quartalszahlen - Umsatz und Prognose über Erwartungen (finanzen.at)
|
30.11.25
|Ausblick: MongoDB verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu MongoDB
Aktien in diesem Artikel
|MongoDB
|230,70
|-0,92%
