Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
|
03.03.2026 09:00:00
heise+ | Social-Media-Verbot per EU-Wallet: Was der SPD-Plan bedeuten würde
SPD und CDU fordern harte Altersgrenzen für soziale Medien. Doch ihre Vorschläge kollidieren mit EU-Recht und technischer Realität.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
