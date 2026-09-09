Sonos Aktie
WKN DE: A2JPF2 / ISIN: US83570H1086
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09.09.2026 14:15:00
heise+ | Sonos Beam Ultra und Ace Ultra: Hörprobe zur IFA 2026
Am Rande der IFA bot Sonos eine Hörprobe der Soundbar Beam Ultra und des Kopfhörers Ace Ultra. Neben dem Klang überzeugte das engere Zusammenspiel des Systems.
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Nachrichten zu Sonos Inc
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28.07.26
|Ausblick: Sonos stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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14.07.26
|Erste Schätzungen: Sonos legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
Analysen zu Sonos Inc
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