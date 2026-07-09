Sony Aktie
WKN: 853687 / ISIN: JP3435000009
|
09.07.2026 12:00:00
heise+ | Sony Alpha 7R VI im Test: Was der neue 67-Megapixel-Sensor wirklich leistet
Erstmals setzt Sony in der R-Serie auf einen Stacked-Sensor. Unser Test zeigt, wie gut Auflösung, Autofokus und Serienbilder zusammenspielen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!