RTX A-S Aktie

RTX A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 939166 / ISIN: DK0010267129

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02.06.2026 02:00:00

heise+ | Spielergrafikkarte: Radeon RX 9070 GRE gegen Nvidias (zu teure) RTX 5060 Ti 16GB

Mit abgespecktem Grafikchip und 12 GByte Speicher geht AMDs Radeon RX 9070 XT auf Kundenfang. Der Test zeigt, wer sich von dem Angebot umgarnen lassen sollte.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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