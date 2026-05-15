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WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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15.05.2026 15:45:00
heise+ | Strom geschenkt: Wie Sie von negativen Börsenpreisen profitieren
Negative Strompreise sind Fluch und Segen. Warum sie entstehen, wie Haushalte sie für sich nutzen können – und was das alles über Netze und Speicher sagt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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