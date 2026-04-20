Per Aktie
WKN DE: 931020 / ISIN: US7135693098
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20.04.2026 10:30:00
heise+ | Stromzähler auslesen per Fritzbox: Lesekopf Fritz!Smart Energy 250 im Praxistest
Wer eine Fritzbox hat, kann damit seinen Stromverbrauch überwachen. In der Praxis sind Hürden zu nehmen: Bei Zählertechnik, Funkreichweite und PIN.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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