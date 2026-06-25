SUZUKI Aktie
WKN: 603090 / ISIN: JP3397210000
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25.06.2026 07:02:00
heise+ | Suzuki DR-Z4SM im Test: Die Rückkehr der Supermoto-Legende
Der Supermoto DR-Z4SM reichen 38 PS und ein Top-Fahrwerk, um viel Spaß auf Landstraßen zu bescheren. Einzig der Preis trübt das Gesamtbild im Test.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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