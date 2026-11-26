Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
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26.11.2026 15:00:00
heise+ | Tagesform auf der Apple Watch: Das taugt die neue Fitnessampel
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Nachrichten zu Apple Inc.
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25.11.26
|Börse New York: Dow Jones legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus (finanzen.at)
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25.11.26
|Schwache Performance in New York: S&P 500 verbucht zum Ende des Mittwochshandels Verluste (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 beendet die Mittwochssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
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25.11.26
|Zurückhaltung in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite nachmittags (finanzen.at)
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25.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich am Mittwochnachmittag schwächer (finanzen.at)
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25.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zeigt sich schwächer (finanzen.at)
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25.11.26
|Gewinne in New York: Das macht der Dow Jones am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
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|23.11.26
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|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
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|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
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|29.10.26
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|21.10.26
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|20.10.26
|Apple Neutral
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