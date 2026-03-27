SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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27.03.2026 18:31:00
heise+ | Tankrechnung drücken: So sparen sie Sprit und bezahlen weniger an der Tankstelle
Die Benzinpreise explodieren, Autofahren wird rasant teurer. Das können Sie tun, um Benzin zu sparen und weniger fürs Tanken auszugeben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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