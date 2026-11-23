BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|
23.11.2026 17:15:00
heise+ | Teure Elektro-SUVs im Kostenvergleich: BMW iX3, Mercedes GLC und Volvo EX60
Technisch gibt es zwischen BMW iX3, Mercedes-Benz GLC und Volvo EX60 viele Überschneidungen. Doch bei den Kosten sind die Differenzen teilweise enorm.
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Nachrichten zu BMW AG
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15:58
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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15:58
|Gewinne in Frankfurt: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
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12:26
|Pluszeichen in Europa: So steht der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.at)
|
12:26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX notiert mittags im Plus (finanzen.at)
|
12:26
|DAX aktuell: DAX in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Montagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX zum Start fester (finanzen.at)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge (finanzen.at)
Analysen zu BMW AG
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.06.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|15.04.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|13.03.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BMW Underweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|53,36
|0,60%
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