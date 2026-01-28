THG Holdings Aktie
WKN DE: A3DE43 / ISIN: US87256L1017
|
28.01.2026 07:00:00
heise+ | THG-Quote 2026: Mehr Geld fürs Elektroauto
In diesem Jahr steigt die THG-Quote an. Für Besitzer von Elektroautos heißt das, sie bekommen deutlich mehr Geld als im Vorjahr.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
