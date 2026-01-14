Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
14.01.2026 07:30:00
heise+ | To-Do-Apps im Vergleich: Google Tasks vs. Zenkit, Todoist und Tasks.org
Endlich nichts mehr vergessen: Google Tasks erinnert pünktlich an Aufgaben, Pflichten und Geburtstage. Wir zeigen, welche Apps mehr Komfort und Features bieten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
